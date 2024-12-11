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Минниханов предложил провести в Казани заседание комиссии по сотрудничеству РФ и Малайзии
Казань может стать местом проведения одного из заседаний межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Малайзией и Россией. С таким предложением Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на встрече с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, общение состоялось перед заседанием Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
Он подчеркнул, что Татарстан готов активно способствовать развитию российско-малайзийских отношений в разных областях, в том числе исламских финансах, халяльных продуктах и услугах.
Минниханов напомнил, что именно в Куала-Лумпуре 20 лет назад Президент РФ Владимир Путин объявил о намерении России присоединиться к Организации Исламская конференция в качестве наблюдателя. Заседание группы стратегического видения, подчеркнул он, станет серьезным шагом к дальнейшему развитию сотрудничества РФ и исламского мира.
Татарстан активно сотрудничает с регионами Малайзии, в том числе со штатами Джохор и Саравак. Однако несмотря на это, товарооборот остается небольшим — 61 млн долларов. В 2024 году отмечается рост показателя в полтора раза.
Республика, являясь экспортно ориентированным регионом с мощным промышленным потенциалом, готова предоставлять самый широкий спектр продукции. Уже подписан ряд соглашений относительно реализации татарстанской продукции в Малайзии, по вопросам аккредитации в сфере халяль и академическому сотрудничеству.
Раис РТ напомнил, что Татарстан является одним из пилотных регионов по внедрению исламского банкинга в России. Это является перспективным направлением для развития связей.
Анвар Ибрагим отметил, что удовлетворен развитием сотрудничества с Россией, в том числе с Татарстаном.
«Это сотрудничество укрепляется не только в рамках БРИКС, оно построено на надежных двухсторонних отношениях», — заявил собеседник Раиса РТ.
В состав делегации Татарстана, прибывшей с визитом в Малайзию, также вошли представители духовенства: муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
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