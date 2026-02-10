Минниханов предложил открывать промпарки в сельских районах Татарстана, где их пока нет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил загрузить уже существующие в республике промплощадки и создавать их в районах республики, где пока нет ни одного промпарка. Заявление прозвучало на заседании итоговой коллегии Минэкономики Татарстана в Казани.

«Очень важны, конечно, наши особые [экономические] зоны, промышленные площадки. Они сегодня уже обеспечивают 20% промышленного производства нашей республики. Очень серьезная работа проводится, но в то же время в пяти наших районах муниципальные парки загружены менее чем наполовину: Новошешминский, Алькеевский, Елабужский, Буинский, Актанышский. В шести наших муниципалитетах вообще нет пока никаких промышленных парков: Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Муслюмовский, Черемшанский», – заявил Минниханов.

Первое поручение Раиса Татарстана – загрузить те промышленные площадки, которые созданы в республике, и эффективно их использовать.

«Там, где нет промышленных парков… Как вы думаете? Это наши сельские районы. Где [там] молодежь должна найти себя и что они могут сделать? Если есть готовые площадки, возможности, там какой-то бизнес может появиться. Там сельский житель, откуда у него возможности начать какой-то бизнес? Да у него даже если желание будет, он без нашей поддержки ничего не сделает», – сказал Минниханов.