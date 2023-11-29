Минниханов предложил открыть филиал подмосковного бизнес-парка «Гринвуд» в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил открыть в Татарстане филиал бизнес-парка «Гринвуд» с участием китайского капитала. Об этом он заявил на встрече деловых кругов из КНР во время поездки в Московскую область, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов посетил бизнес-парк, созданный в 2010 году с участием китайского капитала. На площадке состоялась встреча с президентом «Гинвуда», председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюном.

Собеседник Раиса отметил, что Татарстан вызвал большой интерес у китайских компаний после форума «РОСТКИ». «Мы в свою очередь готовы содействовать в развитии деловых связей, реализации новых инвестпроектов», — заверил Лицюн.

Минниханов поблагодарил Союз китайских предпринимателей за интерес к республике и вклад в укрепление российско-китайского партнерства. Он пригласил компании из КНР посетить регион, ознакомиться с его экономическим и инвестиционным потенциалом, оценить, какая продукция будет наиболее востребована на китайском рынке.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, в том числе энергетику, производство автомобилей, бытовой техники. Он привел в пример компанию «Хайер», которая построила уже пять заводов на территории Татарстана, и отметил, что таких случаев должно быть больше. «К сожалению, пандемия на какое-то время ограничила нас в контактах, — заметил Минниханов. — Но как только открылись границы — мы активно возобновили взаимодействие. Прошедший в сентябре в Казани форум „РОСТКИ“ показал обоюдную заинтересованность России и Китая в углублении кооперации по самым разным направлениям».

Сегодня в Пекине действует торгово-экономическое представительство нашей республики, а в Казани — Генеральное консульство Китая. «Все это способствует укреплению наших дружеских связей с партнерами из КНР», — подытожил Рустам Минниханов.

Напомним, что первый российско-китайский форум РОСТКИ прошел в Казани 7-8 сентября. Его посетили более 7 тыс. человек. Раис Татарстан Рустам Минниханов предложил сделать мероприятие ежегодным и провести следующий форум 14-15 ноября 2024 года.