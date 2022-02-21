Минниханов предложил оснастить сетями Wi-Fi детсады Казани

Детские сады являются образовательными учреждениями, поэтому они должны быть оборудованы широкополосным интернетом и Wi-Fi. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии Казгордумы.

«Город Казань — один из лидеров по цифровизации. Я думаю, не только в Татарстане, но и в масштабах страны. Мы договорились с Ильсуром Раисовичем (Метшиным — прим. Т-и), что в ближайшее время рассмотрим, чтобы ваши наработки использовать на территории республики. Вот было сказано по детским садикам. Детские садики — это тоже образовательные учреждения, все школы сейчас с широкополосным интернетом, сейчас есть программа по Wi-Fi. По садикам такая тема присутствует, потому что садик — это тоже школа. На эти вопросы будем обращать внимание», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана сегодня выступил на заседании Казанской городской думы, которое было посвящено итогам 2021 года и планам на 2022 год.