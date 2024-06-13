Минниханов предложил организовать в Казани зону тестирования цифровых финансов

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил российскому правительству создать в Казани на трехлетний срок особую зону для тестирования цифровых финансов. Письмо с такой инициативой руководитель республики написал в середине апреля и отправил на премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет «Интерфакс».

Особую зону предлагается сделать IT-парке. Там можно будет тестировать блокчейн-проекты в формате «цифровой песочницы».

По словам Минниханова, в Татарстане есть вся инфраструктура для апробации работы блокчейн-технологий. Апробация позволит увидеть все слабые и сильные стороны этих механизмов и потом применять их на территории России.

Раис РТ также считает, что такие проекты, как «токенизированный рубль», «детский цифровой рубль», «криптоэквайринг», «криптомат» и «оператор майнинга», а также проекты электронного суда, нотариуса и NFT-архива объектов культурного наследия вполне могут пройти испытания в подобной «цифровой песочнице».