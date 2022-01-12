Минниханов предложил одобрить логотип празднования 1100-летия ислама

Президент Татарстана Рустам Минниханов на профильном заседании в Казанском Кремле предложил одобрить логотип празднования принятия 1100-летия ислама Волжской Булгарией и внести его на рассмотрение федерального оргкомитета.

Руководитель республики отметил, что при создании данного варианта была проведена глубокая работа, поэтому рассчитывает, что он будет утвержден и федеральным оргкомитетом.

Подробнее о логотипе события рассказал заместитель муфтия ДУМ РТ по информационной политике, директор Издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин.

«Логотип состоит из пяти графических элементов, в его чертах легко узнать символы древнего города Булгара и религию ислам», — отметил спикер.

Первый элемент — это символ памятного знака, который напоминает Белую мечеть в Болгаре, выполненную по всем канонам древнебулгарской архитектуры. Второй элемент — это раскрытый Коран — прямая речь Всевышнего — символизирует стремление мусульман к непрерывному постижению мудрости Аллаха. Третий элемент — лепестки тюльпана, которые в арабской графике имеют начертание, похожее на слово «Аллах», олицетворяет собой символ обновления и расцвета в мусульманской культуре. Надпись «1100» выполнена по правилам написания на русском и арабском языках, она структурно связана с тюльпаном и Кораном. Пятый элемент — это надпись Болгар на арабском языке.

«Связанная воедино комбинация всех этих элементов олицетворяет 1100 лет развития коранических традиций мусульман Поволжья, берущих начало в Древнем Булгаре», — отметил Ришат Хамидуллин.

В завершение заседания Рустам Минниханов поручил провести работу по подготовке к празднованию юбилея максимально качественно. «В целом все основные вопросы обсудили и настроились на деловой лад. Впереди у нас много интересной совместной работы», — резюмировал руководитель республики.