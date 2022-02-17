Минниханов предложил новый норматив на вывоз мусора в РФ, чтобы операторы могли работать

В России необходимо ввести временный тариф на вывоз отходов, чтобы операторы имели возможность получать плату за свои услуги в период обжалования нормативов в суде. Об этом сказал Президент Татарстан Рустам Минниханов на совместном заседании коллегии Минстроя РФ и Комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

«За 3 года работы новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами в этой сфере назрела необходимость корректировки законодательства. Регионы сталкиваются с судебными решениями по отмене региональных нормативов накопления ТКО. При подобных решениях регион вынужден заново пересматривать нормативы, что занимает один календарный год. В этот период часть предприятий, образующих отходы, имеют возможность не оплачивать данную услугу. Необходимо на федеральном уровне утвердить временные нормативы, которые регионы могли бы применять на период пересмотра отмененных судами нормативов», – предложил Минниханов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» по поручению главы государства Владимира Путина.