Минниханов предложил наращивать объемы торговли между Татарстаном и Кыргызстаном

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Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил наращивать товарооборот между Татарстаном и Кыргызстаном. Он выступил на деловом форуме «Татарстан — Кыргызстан» в Бишкеке, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В форуме участвуют руководители ряда министерств и ведомств, ведущих предприятий Татарстана и Кыргызстана.

Между российской республикой и центральноазиатской страной действует межправительственное соглашение, заключенное в декабре 2017 года. Существует прямое авиасообщение — один рейс в неделю по маршруту Бишкек — Казань. По итогам 2020 года товарооборот между сторонами составил 41 млн долларов США.

Приветствуя участников форума, Рустам Минниханов заметил: «Хочу выразить признательность за внимание и поддержку развития межрегионального сотрудничества Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и Президенту Кыргызской Республики Садыру Нургожоевичу Жапарову».

Президент Татарстана уверен, что для увеличения товарооборота «необходимо активнее работать делегациям по наращиванию объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг».

В частности, существует интерес к расширению сотрудничества в сфере машиностроения. Кыргызстан также заинтересован в поставках нефтехимической продукции, сельхозтехники, компрессорного и холодильного оборудования, автомобильных шин, товаров бытовой химии, халяльной продукции, товаров медицинской промышленности, фармацевтической продукции и так далее.