Минниханов предложил наладить производство национальных костюмов народов Татарстана

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на выставке воссозданной традиционной одежды «Казанское Поволжье: образы народной культуры», которая проходит в Присутственных местах Казанского Кремля. Он высоко оценил экспозицию и отметил, что следующим шагом должно стать производство национальных костюмов, доступных для жителей.

Вместе с Раисом РТ на выставке побывал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Казанское Поволжье: образы народной культуры» – это уникальный проект по созданию реконструированной традиционной одежды народов Поволжья второй половины XIX – первой половины XX в: русские, татары, чуваши, башкиры, марийцы, мордва, удмурты.

Составлялась выставка по итогам исследований, которые проводили ведущие мастера народной культуры под руководством научных консультантов. Всего они воссоздали 29 костюмов городского и сельского населения второй половины XIX – начала XX в.

Многие элементы костюмов сделаны вручную на основе музейных экспонатов и частных коллекций, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Очень достойная работа, интересная экспозиция, – оценил выставку Минниханов. – Следующий шаг – нужно организовать производство, чтобы люди при желании могли купить понравившиеся национальные костюмы. Эту работу нужно вести с мастерами народных промыслов и ремесел».

В своем телеграм-канале Раис РТ отметил работу историков, которые проехали по всем районам, изучили архивы, чтобы восстановить костюмы.

«В музее можно увидеть, как ежедневную, так и праздничную одежду народов, проживавших в нашей республике. Всем советую посетить! Барыгазны күргәзмәгә чакырам!» – написал он.

Выставка продлится до 1 октября, в будущем ее планируют разместить в Доме дружбы народов Татарстана.