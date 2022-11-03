Минниханов предложил имаму мечети Аль-Азхар проводить обмены студентами из РТ и Египта

фото: пресс-служба Президента РТ

Проводить обмены студентами и курсы повышения квалификации предложил имаму мечети Аль-Азхар (Египет) доктору Ахмеду Аль-Тайебу Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он полагает, что это поможет воспитать духовенство в духе исламских традиций и противостоять радикальным идеям в обществе.

«Египет для российских мусульман всегда был и остается центром учености и образования», — подчеркнул, обращаясь к собеседнику руководитель РТ.

Соборная мечеть Аль-Азхар — это главная мечеть Египта, известная во всем мире. Здесь также расположен университет с тысячелетней историей. Одноименное учебное заведение готовит кадры для мусульманских народов по всему миру. Так, к примеру, здесь обучались многие татарские богословы.

«Для мусульман России есть все возможности для того, что бы жить в соблюдении своих религиозных традиций. Религия — это возможность сохранить свой язык, свою религию, свои традиции», — уверен Рустам Минниханов.

Шейх поддержал идею Президента Татарстана. «Мы готовы принимать ваших учеников начиная со школьного возраста, можно и студентов. Готовы отправить своих преподавателей. У нас есть хорошая программа по обучению имамов», — заметил он.