Минниханов предложил главе компании «Чайна Чэнтун» создать в Татарстане бизнес-парк

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил генеральному директору и председателю правления международной инвестиционной компании «Чайна Чэнтун» Сунь Бохуэю создать в республике бизнес-парк, аналогичный московскому «Гринвуду», которым управляет фирма. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Беседа состоялась в рамках III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани 18 и 19 августа.

Рустам Минниханов поблагодарил гостя за внимание к Татарстану и участие в нынешнем мероприятии. По его оценке, сейчас форум – это хорошая площадка для обсуждения взаимодействия, встреч с деловыми партнерами и достижения конкретных договоренностей.

Стороны обсудили построенный в Москве бизнес-парк «Гринвуд», которым управляет компания «Чайна Чэнтун». Раис РТ заметил, что в 2023 году посетил этот центр и остался под впечатлением от увиденного. Он указал на заинтересованность в том, чтобы подобный парк появился и в Татарстане.

«Эта площадка, созданная с участием китайского капитала, представляет собой платформу для экономического и гуманитарного сотрудничества между нашими странами», – пояснил Минниханов.

Сунь Бохуэй поддержал идею создания в Татарстане такого бизнес-парка. По его словам, в республике созданы условия для развития бизнеса и для поддержки предпринимательства.

Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд» (GreenWood) является платформой, предоставляющей полный комплекс услуг для выхода и развития китайских компаний на российском рынке. Миссия «Гринвуда» – поддержка китайско-российского предпринимательства в соответствии с приоритетами внешнеэкономических стратегий КНР и РФ, увеличение торгового оборота двух стран, развитие государственного и культурного сотрудничества в тесной связи с посольством Китая и Правительством Московской области.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18 и 19 августа. На мероприятие зарегистрировались участники из 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.