news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 18 августа 2025 19:12

Минниханов предложил главе компании «Чайна Чэнтун» создать в Татарстане бизнес-парк

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил генеральному директору и председателю правления международной инвестиционной компании «Чайна Чэнтун» Сунь Бохуэю создать в республике бизнес-парк, аналогичный московскому «Гринвуду», которым управляет фирма. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Беседа состоялась в рамках III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани 18 и 19 августа.

Рустам Минниханов поблагодарил гостя за внимание к Татарстану и участие в нынешнем мероприятии. По его оценке, сейчас форум – это хорошая площадка для обсуждения взаимодействия, встреч с деловыми партнерами и достижения конкретных договоренностей.

Стороны обсудили построенный в Москве бизнес-парк «Гринвуд», которым управляет компания «Чайна Чэнтун». Раис РТ заметил, что в 2023 году посетил этот центр и остался под впечатлением от увиденного. Он указал на заинтересованность в том, чтобы подобный парк появился и в Татарстане.

«Эта площадка, созданная с участием китайского капитала, представляет собой платформу для экономического и гуманитарного сотрудничества между нашими странами», – пояснил Минниханов.

Сунь Бохуэй поддержал идею создания в Татарстане такого бизнес-парка. По его словам, в республике созданы условия для развития бизнеса и для поддержки предпринимательства.

Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд» (GreenWood) является платформой, предоставляющей полный комплекс услуг для выхода и развития китайских компаний на российском рынке. Миссия «Гринвуда» – поддержка китайско-российского предпринимательства в соответствии с приоритетами внешнеэкономических стратегий КНР и РФ, увеличение торгового оборота двух стран, развитие государственного и культурного сотрудничества в тесной связи с посольством Китая и Правительством Московской области.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18 и 19 августа. На мероприятие зарегистрировались участники из 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.

#татарстан и китай #форум РОСТКИ #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

17 августа 2025
В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

17 августа 2025