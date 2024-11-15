Минниханов предложил делегации китайского города Чунцина активизировать контакты

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем секретаря партийной группы Постоянного комитета Собрания народных представителей города Чунцин Чжан Мином. Встреча состоялась в МВЦ «Казань Экспо» на полях II форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов поблагодарил делегацию Чунцина за участие в форуме. Он обратил внимание на то, что Татарстан как один из ведущих российских регионов активно участвует в развитии взаимоотношений между Россией и Китаем. У республики подписано восемь соглашений с китайскими провинциями, в том числе и с Чунцином (в 2019 году).

Раис РТ заметил, что Чунцин — один из четырех муниципалитетов центрального подчинения КНР наряду с Пекином, Шанхаем и Тяньцзинем. Здесь хорошо развиты химическая, машиностроительная, электронная и металлургическая промышленность, а также сфера IT.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов напомнил, что Татарстан взаимодействует с Чунцином в рамках Совета сотрудничества в формате «Волга-Янцзы». На его базе ежегодно проводится целый ряд разноплановых и мультиформатных мероприятий, которые направлены на расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.

«Нужно активизировать наши контакты. Я пока не был в вашем городе, но есть большое желание посетить его. Чунцин — мощный промышленный центр. Считаю, у нас большой потенциал для развития сотрудничества. Этому способствуют прямые авиарейсы по маршруту Казань — Шанхай», — добавил Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Чжан Мин в свою очередь высоко оценил масштаб и уровень организации II форума «РОСТКИ». Он упомянул промышленный и экономический потенциал Чунцина, ключевые отрасли промышленности. «Татарстан и Чунцин связывает долгая история дружбы. Мы активно работаем в рамках формата „Волга-Янцзы“, имеем хорошую базу для дальнейшего развития сотрудничества. Приглашаем вас посетить Чунцин в любое удобное для вас время», — обратился представитель городских властей к Рустаму Минниханову.

Чунцин — муниципалитет центрального подчинения в центральной части Китая. Его население составляет около 32 млн человек. Один из крупнейших коммерческих центров КНР. Крупнейшими отраслями промышленности являются химическая, машиностроительная, электронная и металлургическая. Речь идет, в частности, о производстве электромобилей, аккумуляторов, интегральных схем, биофармацевтических препаратов, медицинского оборудования и авиаракетной техники.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Чунцин наряду с городами Шанхай и Чанчунь является крупнейшим центром по производству автомобилей в Китае. В городе насчитывается около 20 автосборочных предприятий, более 400 заводов по производству автомобильных деталей и несколько мотоциклетных заводов. Годовые мощности — около 500 тыс. автомобилей и 3 млн мотоциклов. По состоянию на 2023 год в Чунцине имелось 16 производителей электромобилей с годовой мощностью свыше 400 тыс. машин.

Второй международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани с 13 по 15 ноября.