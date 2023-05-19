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Минниханов предложил делегации Катара развивать диалог бизнес-кругов и поставки продукции
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с замминистра торговли и промышленности Катара Султаном Бин Рашидом Аль-Хатером. Встреча прошла на полях KazanForum, передает пресс-служба руководителя республики.
Приветствуя гостей, Рустам Минниханов поздравил делегацию Катара с прекрасной организацией ЧМ по футболу 2022 года.
Он отметил, что отношения между Россией и Катаром развиваются поступательно. «Катар — важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. Развивается торгово-экономическое, культурно-гуманитарное, научно-техническое сотрудничество», — перечислил Раис РТ.
Татарстан на своем уровне старается способствовать укреплению российско-катарских отношений, но пока объем двусторонней торговли не соответствует имеющемуся потенциалу, посчитал Рустам Минниханов и предложил рассмотреть возможные поставки продукции, а также развивать диалог между бизнес-кругами.
Перспективными для сотрудничества являются такие направления, как исламский банкинг, халяль-индустрия, исламское образование, культура и туризм.
Султан бин Рашид Аль-Хатер поблагодарил руководство республики за теплый прием и приглашение на KazanForum. «Для нас это был очень успешный визит. Мы видим хорошие возможности для нашего взаимодействия и приехали лично ознакомиться с вашей республикой. Мы готовы вывести наше сотрудничество на новый уровень», — заявил он.
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