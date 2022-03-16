Минниханов предложил авансировать госконтракты «окрашенными» деньгами

В условиях роста цен на строительные материалы Президент Татарстана Рустам Минниханов считает необходимым закупить стройматериалы по текущим ценам.

«Просим предусмотреть возможность авансирования заключенных контрактов до 80% и эти деньги должны быть ”окрашенные”. Мы умеем работать с “окрашенными” деньгами. Я считаю, что это будет очень серьезная поддержка. Для эффективного использования аванса предлагаем также пересмотреть требования о необходимости банковских гарантий по госконтрактам», – сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации с участием Президента России Владимира Путина.

Также он попросил Правительство РФ организовать централизованные закупки стройматериалов по госконтрактам по аналогии с закупкой минеральных удобрений.