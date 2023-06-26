Минниханов предложил активнее сотрудничать в науке и туризме с Восточным Азербайджаном

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором иранской провинции Восточный Азербайджан Зейном Аль Абедином Разави Хоррамом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов отметил большой потенциал торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Восточным Азербайджаном. По производственной линии он упомянул КАМАЗ и подчеркнул, что другим предприятиям республики стоит брать пример с автогиганта. «Мы производим автомобили, вертолеты, строим суда. Татарстан — центр по производству нефтехимической продукции, минеральных удобрений. У нас развитый агропромышленный комплекс», — добавил Раис РТ.

Кроме того, Минниханов предложил собеседнику активнее работать над развитием сотрудничества в научно-образовательной сфере, культуре и туризме и заметил, что Татарстан придает большое внимание развитию отношений с Ираном в рамках российско-иранского партнерства.

В свою очередь, Зейн Аль Абедин Разави Хоррам отметил активное развитие сотрудничества с Татарстаном. Подобные взаимные визиты (делегация республики побывала в Восточном Азербайджане в сентябре прошлого года) являются дополнительным стимулом для развития двусторонних связей.

После переговоров они посетили выставку «Мой Иран», которая проходит в Присутственных местах Казанского Кремля. Здесь представлены различные изделия иранских мастеров: роспись по эмали, инкрустация по дереву, инкрустация бирюзой, чеканка, каллиграфия, ковроткачество, ткани ручной работы, выполненные в технике «терме», миниатюра и работы каллиграфов.

«Уникальные экспонаты, очень тонкая работа», — отметил Рустам Минниханов.

Посетить выставку можно до 16 июля.