Минниханов предложил определить единый подход к стоимости услуг по сбору и вывозу ЖБО

В России следует сформировать единый подход к стоимости услуг по сбору и вывозу жидких бытовых отходов. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сферы ЖКХ с участием главы государства Владимира Путина.

«Предлагаем определить единый подход к формированию стоимости услуг по сбору и вывозу жидких бытовых отходов и рассмотреть возможность введения регулирования тарифов на услуги в нецентрализованной системе водоотведения. Просим также сохранить льготную стоимость подключения индивидуального домостроения к сетям, что даст положительный эффект, особенно при строительстве домов собственными силами», – сказал руководитель республики.

Минниханов пояснил, что основная часть сельских территорий не обеспечена централизованной системой водоотведения, где сбор и вывоз жидких бытовых отходов осуществляется специализированным транспортом. При этом регулирование тарифов для нецентрализованной системы водоотведения законодательством не предусмотрено, добавил он.

«До 2000 года такие тарифы устанавливали субъекты. Кроме того, актуальность данного вопроса обусловлена ростом ввода жилья по ИЖС за последние пять лет на 83%», – отметил Президент РТ.

Еще один вопрос, который затронул Минниханов, касался подачи подземных вод в сельской местности. По его словам, в большинстве случаев вода подается абоненту без очистки, поэтому качество подземных вод не соответствует нормативным требованиям.

«Строительство станций водоподготовки в маленьких поселениях требует больших капитальных вложений и ведет к значительному увеличению тарифа на водоснабжение. Большая же часть воды расходуется на полив и хозяйственные нужды», – заметил он.

В связи с этим руководитель республики предложил для обеспечения сельского населения качественной водой проводить централизованно техническую воду с локальными точками очистки или устраивать локальные точки без формирования централизованного водоснабжения.