Минниханов: Празднуя 1100-летие принятия ислама, мы увидели, кто наши партнеры

В рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане состоялось несколько крупных международных мероприятий, само событие приняло федеральный масштаб. При этом стало видно, какие страны остались партнерами России, а какие отвернулись от нее после начала специальной военной операции на Украине. Об этом на традиционной встрече с журналистами в преддверии Нового года заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Мы провели большие мероприятия в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это событие прошло на федеральном уровне. Огромная благодарность нашему Президенту Владимиру Путину за решения, принятые по этому направлению. Был очень хороший повод пригласить дружественных партнеров. Мы увидели, кто наши партнеры, а кто отвернулся от нас», —заметил Минниханов.

Президент Татарстана также напомнил, что Казань в этом году была выбрана Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества, и поэтому ее посетило много гостей из других стран.

«Это говорит, что Казань — не просто региональный центр. Город вносит свой вклад в развитие международных отношений России с другими странами», — заключил Минниханов.