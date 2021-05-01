Минниханов: Празднование Пасхи в Татарстане помогает укреплению традиционных ценностей

Символизируя собой пробуждение к вечной жизни с Богом и спасение души, Пасха многие столетия служит неиссякаемым источником любви к ближнему, милосердия и прощения, делает верующих добрее, чище, свободнее. Об этом отметил в поздравительной телеграмме, адресованной православным жителям республики, Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Крестный подвиг Спасителя, поправшего смерть и победившего ад, наполнил жизнь миллионов людей великим смыслом, осветив им дорогу к вере, истине и совершенству. У выдающегося русского поэта Ивана Бунина на этот счет есть прекрасные строки: „Христос воскрес! Опять с зарею редеет долгой ночи тень, опять зажегся над землею для новой жизни новый день“», — сказал руководитель республики.

Сегодня храмы, а вместе с тем и благодарные сердца православных людей вновь наполнятся искренними молитвами и радостным пасхальным ликованием, дома — смехом детей и ароматом праздничных куличей, отметил Президент РТ.

По его словам, у представителей разных народов, проживающих в республике, празднование Воскресения Христова имеет свои культурные особенности. Это придает торжеству неповторимый колорит и глубокий исторический смысл. Празднование Пасхи в нашей республике, наравне с другими религиозными праздниками, способствует укреплению традиционных ценностей, подчеркнул Рустам Минниханов.

В Татарстане многое делается для развития духовности и восстановления исторической справедливости, а христианские, мусульманские, иудейские и иные религиозные объединения окружены государственной и общественной заботой, рассказал руководитель региона.

«В этом году все мы станем свидетелями грандиозного события — освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, основанного на месте обретения в 1579 году чудотворного образа», — напомнил Президент РТ.

Празднование Воскресения Христова еще больше укрепит православных в спасительной вере, любви к ближнему, стремлении к духовному совершенству, миру и взаимопониманию, заключил Рустам Минниханов.