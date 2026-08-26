Минниханов: позиции Татарстана и Бахрейна очень близки

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На полях Татарстанского нефтегазохимического форума Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром нефти и экологии Королевства Бахрейн доктором Мухаммедом бен Мубараком бен Даина, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов отметил, что между Татарстаном и Бахрейном сложились теплые отношения.

«Наши позиции очень близки. И для нашей страны очень важна ваша поддержка», – сказал он.

Раис РТ ознакомил министра с перспективными проектами республики в сфере партнерского финансирования и подчеркнул необходимость искать новые пути расширения торгово-экономических связей, особенно в нефтяной сфере.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр нефти и экологии Бахрейна поблагодарил Минниханова за теплый прием и передал приветствие от Короля Бахрейна.

«Для нас очень важно прямое сотрудничество, и мы готовы оказать всю возможную поддержку для развития наших связей», – сказал министр.

Стороны также обсудили взаимодействие в сфере переработки тяжелой нефти и экологии.