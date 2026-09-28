Минниханов пожелал хорошей работы Абдулганиеву на новом посту
Раис Татарстана Рустам Минниханов пожелал хорошей работы новому Председателю Государственного Совета республики Фариду Абдулганиеву после его избрания на новый пост.
«Фарид Султанович прошел хороший путь: и в городе поработал, и в министерствах. Очень много сделал в рамках поддержки малого и среднего бизнеса», – отметил Минниханов.
Он добавил, что любая работа требует нужных компетенций, которые Абдулганиев сможет получить, в том числе и с помощью Почетного Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, а также опытных заместителей.
«Нам всем слаженно работать во благо, какую бы партию ни представляли. Ведь для простых людей это ничего не значит. Главное, чтобы мы работали во благо нашей республики», – заключил Минниханов.