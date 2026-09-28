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Политика 28 сентября 2026 14:51

Минниханов пожелал хорошей работы Абдулганиеву на новом посту

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Раис Татарстана Рустам Минниханов пожелал хорошей работы новому Председателю Государственного Совета республики Фариду Абдулганиеву после его избрания на новый пост.

«Фарид Султанович прошел хороший путь: и в городе поработал, и в министерствах. Очень много сделал в рамках поддержки малого и среднего бизнеса», – отметил Минниханов.

Он добавил, что любая работа требует нужных компетенций, которые Абдулганиев сможет получить, в том числе и с помощью Почетного Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, а также опытных заместителей.

«Нам всем слаженно работать во благо, какую бы партию ни представляли. Ведь для простых людей это ничего не значит. Главное, чтобы мы работали во благо нашей республики», – заключил Минниханов.

#госсовет рт #Фарид Абдулганиев #Рустам Минниханов
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