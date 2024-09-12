Минниханов пожелал программистам Татарстана креативности и гениальных идей

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил программистов республики с профессиональным праздником.

«Поздравляю с Днем программиста! Пусть ваши коды будут как поэзия, ошибки — редкими гостями, а идеи — гениальными! Креативности, продуктивности и бесконечных лайков от компилятора!» — пожелал Раис РТ.

«Сезнең тормышыгыз яхшы язылган код кебек булсын: аңлаешлы, мантыйклы һәм хатасыз! Һәм исегездә тотыгыз: әгәр берәр нәрсә килеп чыкмый я эшләми икән — һәр нәрсәне яңадан йөкләп була! (в переводе с татарского — „Пусть ваша жизнь будет как хорошо написанный код: понятный, логичный и безошибочный! И помните: если что-то не получается или не работает — все можно перезагрузить!“)» — добавил Рустам Минниханов.

Изображение: t.me/rustamminnikhanov/

Руководитель республики также разместил изображение программиста — возможно, созданное с помощью нейросетей.

День программиста был утвержден указом Президента РФ в 2009 году. Он празднуется на 256-й день года — 13-го или 12-го числа (в високосный год) первого месяца осени.