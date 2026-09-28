Минниханов поздравил ЖВК «Динамо-Ак Барс» со второй победой в Кубке легенд

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» со второй победой в Кубке легенд.

Поздравительная телеграмма адресована президенту Федерации волейбола РТ и Почетному Председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину, председателя ФСО «Динамо» РТ и руководителю Администрации Раиса РТ Асгату Сафарову, президенту волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Леониду Барышеву, главному тренеру команды Зорану Терзичу и самим волейболисткам.

«Это уже второй по счету почетный трофей наших девушек за сравнительно короткую историю этого турнира и очередное подтверждение статуса казанского клуба как одного из сильнейших в стране. Проявив невероятную стойкость и высочайшее мастерство, продемонстрировав борьбу, достойную настоящих легенд большого спорта, вы подарили зрелищную игру и радость победы своим преданным болельщикам», – заметил Раис РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил всех волейболисток, тренерский штаб и менеджеров команды – всех, кто причастен к ее лидерству. «Пусть этот триумф вдохновит вас на новые спортивные высоты, а каждая следующая вершина станет яркой страницей в летописи татарстанского волейбола и отечественного спорта», – добавил он.

В завершение поздравления Раис Татарстана пожелал всему коллективу клуба «крепкого здоровья и неизменной удачи». «Так держать!» – заключил он.

Накануне казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло «Локомотив» в финальном матче Кубка легенд, состоявшемся в Калининграде, со счетом 3:0. Победительницами первого Кубка легенд татарстанские волейболистки стали в 2024 году, обыграв с аналогичным счетом «Ленинградку».