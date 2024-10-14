Минниханов поздравил ЖВК «Динамо-Ак Барс» с завоеванием Кубка Легенд

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил руководство ЖВК «Динамо-Ак Барс» с завоеванием Кубка Легенд.

Накануне в финальной игре турнира волейболистки из Казани обыграли команду «Ленинградка» из Санкт-Петербурга со счетом 3:0.

«Поздравляю вас с очередным весомым трофеем – Кубком Легенд отечественного волейбола. Ваша уверенная, высокотехничная игра вкупе с огромной выдержкой и несокрушимой волей к победе не оставила соперникам ни малейшего шанса. Это лучшее свидетельство того, что «Динамо-Ак Барс» – одна команда единомышленников и настоящих профессионалов своего дела», – отметил Минниханов.

Раис Татарстана поблагодарил за «безупречное мастерство, искреннее стремление быть достойными выдающегося успеха легендарной волейболистки Инны Рыскаль, чьё имя получил турнир, за верность лучшим динамовским традициям».

«Уверен, что и в предстоящем Кубке России нашим динамовкам не будет равных, и от души желаю вам удачи и новых высот», – подчеркнул он.