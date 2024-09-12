Минниханов поздравил ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в игре за Суперкубок России

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил женский волейбольный клуб (сокр. ЖВК) «Динамо-Ак Барс» «с блестящим триумфом» в игре за Суперкубок. Поздравительную телеграмму руководитель республики отправил председателю Госсовета РТ, президенту Федерации волейбола РТ Фариду Мухаметшину, руководителю Аппарата Президента РТ, председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову, президенту ЖВК «Динамо-Ак Барс» Леониду Барышеву, главному тренеру команды Зорану Терзичу, а также членам команды.

«Поздравляю вас с блестящим триумфом в игре за Суперкубок России имени прославленной советской волейболистки Александры Чудиной. Эта победа ценна особо – вы сумели обыграть признанного фаворита и сравняться с ним по числу трофеев престижного матча, которых и в вашей копилке стало три. Вы боролись убедительно, по-динамовски, показали великолепную собранность и сплоченность, в очередной раз подтвердили высочайший уровень мастерства татарстанской волейбольной школы», - написал Минниханов в поздравительной телеграмме.

Он также поблагодарил команду за красивое и достойное выступление, за пережитые моменты радости, за возможность по-настоящему гордиться успехами родного клуба.

«Искренне желаю всем вам новых профессиональных высот, уверенности в своих силах и, конечно же, неизменной спортивной удачи», - написал в письме Раис Татарстана.