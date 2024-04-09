Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником Ураза-байрам

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Раис РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с окончанием тридцатидневного поста и благословенным праздником Ид аль-Фитр – Ураза-байрам.

«Сегодня мусульмане всего мира в праздничных молитвах благодарят Аллаха за дарованный в священный месяц Рамадан Благородный Коран, за возможность совершать добрые дела и благочестивые поступки», – подчеркнул руководитель республики.

Он также отметил, что Ураза-байрам напоминает нам о незыблемости Божественного мироздания и традиционных ценностях, среди которых одно из важнейших мест занимают религиозные представления о семье и священном даре материнства. Причем в Год семьи, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, эти смыслы крайне важны. Они стали неотъемлемой частью духовной культуры татарского народа, заметил Минниханов.

«Семья для мусульман является не только священным долгом, но и способом достижения довольства Всевышнего. Пророк Мухаммед завещал поддерживать родственные связи и укреплять семейные узы. Отрадно, что в Республике Татарстан традиционно проводятся семейные ифтары, куда приглашаются также родственники и друзья», – продолжил Раис.

Минниханов добавил, что подтверждением духовной сплоченности мусульман Татарстана, стремления к укреплению отечественной уммы и всего нашего общества стал традиционный многотысячный Республиканский ифтар, уже двенадцатый раз собравший единоверцев. Участниками ифтара стали и ветераны специальной военной операции, их родственники, а также члены семей погибших военнослужащих. Пусть вознесенные в месяц Рамадан молитвы о победе, выздоровлении раненых и об упокоении душ погибших бойцов будут приняты Всевышним, пожелал Раис РТ.

«В текущем году в столице Татарстана пройдут знаковые международные мероприятия, которые послужат укреплению сотрудничества России со странами исламского мира. Надеюсь, что они дадут новый импульс развитию дружеских, взаимовыгодных контактов как на уровне межгосударственных, так и религиозно-общественных отношений», – сказал Минниханов.

Еще он выразил уверенность в том, что празднование Ураза-байрама прибавит всем нам оптимизма, уверенности в собственных силах, подвигнет на новые свершения во имя Аллаха, нашей общей Отчизны и родного Татарстана.

«Сердечно желаю всем счастья, добра и благополучия! Пусть Всевышний наполнит наши души верой, силой, милосердием и любовью!», – завершил поздравление Минниханов.