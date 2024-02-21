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Общество 21 февраля 2024 09:30

Минниханов поздравил жителей Татарстана с Международным днем родного языка

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Минниханов поздравил жителей Татарстана с Международным днем родного языка
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил подписчиков с Международным днем родного языка, увязав памятную дату с проходящим в Казани международным мультиспортивным турниром «Игры будущего».

Руководитель республики выложил видеоролик, героям которого именно использование родного языка придает силу и в итоге приносит победу в фиджитал-турнире.

«Халыкара туган тел көне белән! Һәр телдә халыкның җаны чагыла. Туган телебезне саклыйк (в переводе с татарского — „С Международным днем родного языка! В каждом языке отражена душа народа. Сохраняем родной язык“)» — написал также Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Председатель Государственного Совета РТ и председатель Ассамблеи народов республики Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка.

#Рустам Минниханов
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