Минниханов поздравил жителей Татарстана с Международным днем родного языка

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил подписчиков с Международным днем родного языка, увязав памятную дату с проходящим в Казани международным мультиспортивным турниром «Игры будущего».

Руководитель республики выложил видеоролик, героям которого именно использование родного языка придает силу и в итоге приносит победу в фиджитал-турнире.

«Халыкара туган тел көне белән! Һәр телдә халыкның җаны чагыла. Туган телебезне саклыйк (в переводе с татарского — „С Международным днем родного языка! В каждом языке отражена душа народа. Сохраняем родной язык“)» — написал также Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Председатель Государственного Совета РТ и председатель Ассамблеи народов республики Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка.