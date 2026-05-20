Культура 20 мая 2026 08:39

Минниханов поздравил жителей республики с 140-летием основателя татарского театра Габдуллы Кариева

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем официальном канале в МАКС поздравил жителей республики с 140-летием со дня рождения выдающегося татарского педагога, драматурга и театрального деятеля Габдуллы Кариева.

«Габдулла Кариев воплощал на сцене идеи татарских драматургов. Он адаптировал для нашего зрителя произведения мировой классики. Современники высоко оценили его труд. В год 120-летия татарского театра мы вспоминаем великих личностей», – говорится в сообщении.

Кариев – один из основателей татарского театра, он посвятил всю свою жизнь развитию национального искусства.

Видео: официальный канал Раиса РТ в МАКС

