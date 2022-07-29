Минниханов поздравил выпускников Казанского танкового училища с получением дипломов

Елена Саляхова

В Казани состоялся выпуск командиров танковых подразделений для Вооруженных Сил России. В торжественной церемонии в Казанском танковом училище принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он лично вручил дипломы отличия с медалями восьми выпускникам.

Фото: © Елена Саляхова

«Сегодняшние офицеры, наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, самоотверженно сражаются за Родину. Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши выпускники действуют мужественно и профессионально. Для этого они не жалели знаний, времени, сил и опыта. Не забывайте своих командиров и преподавателей, их напутствия и уроки жизни. Скоро вы приступите к практической деятельности. Именно вам предстоит определять завтрашний день Вооруженных Сил. Это ваш осознанный выбор, выбор настоящих патриотов. Призываю вас действовать аккуратно и вдумчиво», – обратился с напутственными словами к выпускникам училища Минниханов.

Фото: © Елена Саляхова

Сегодня из стен училища после четырех лет подготовки выпускаются свыше ста офицеров. После напутственных слов командования, офицеры дадут клятву на верность Отечеству, исполнят песню выпускника и пройдут торжественным маршем.

