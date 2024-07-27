Минниханов поздравил участника из Бахрейна с победой в конкурсе чтецов Корана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Мохамеда Самира Мохамеда Магахеда из Бахрейна с победой в конкурсе чтецов священного Корана среди стран БРИКС. Напомним, данное мероприятие провели в столице РТ.

«В Казани прошел конкурс чтецов священного Корана среди стран БРИКС. Поздравляем победителя, Мохамеда Самира Мохамеда Магахеда из Бахрейна!», - написал Минниханов в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что священные акты Корана, которые прозвучали на конкурсе, вновь осветили город Казань.

В завершении руководитель республики поблагодарил организаторов и участников проведенное событие. Мероприятие было красивым и значимым, написал Минниханов.

Конкурс чтецов Корана среди стран БРИКС прошел в Казани на этой неделе. Чтобы выяснить, кто не только хорошо знает Коран, но и может передать истинный смысл сур и аятов, в столицу РТ съехались участники со всего мира: из стран Содружества, Ирана, Малайзии, Катара, Саудовской Аравии и даже Бразилии. В Коране 77 тысяч слов. Знание, исполнение и интонацию участников оценивали академики и исламоведы.

Как позже сообщили в группе Московского международного конкурса чтецов Корана, первое место в I премии священного Корана стран БРИКС занял чтец из Бахрейна Мохамед Самир Мохамед Магахе. Второе достойное место жюри присудило чтецу из Египта Мохамеду Абделькариму Камилю Аттыйа Мохаме.

«Стоит отметить, что чтец из Египта родился слепым, текст священного Корана выучил на слух», - говорится в сообщении.

Третье место занял Хоссейнинежад Монтазери Омид из Ирана. Приз зрительских симпатий был присужден чтецу из Йемена Амру Наджибу Мохаммеду Абдулле.

Фото: группа Московского международного конкурса чтецов Корана