Минниханов поздравил Турчина с назначением Премьер-министром Белоруссии

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил Александра Турчина с назначением Премьер-министром Республики Беларусь. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Уважаемый Александр Генрихович! Прошу принять искренние поздравления по случаю вашего назначения Премьер-министром Республики Беларусь. От всей души желаю вам активной и плодотворной деятельности на благо родной страны на этом посту, доброго здоровья, неиссякаемого запаса жизненных сил, благополучия и новых успехов в вашей многогранной работе», – подчеркнул Рустам Минниханов.

«Надеюсь, что при вашей поддержке традиционно крепкие связи между Республикой Татарстан и Республикой Беларусь будут и в дальнейшем успешно развиваться, способствуя расширению татарстано-белорусского сотрудничества, укреплению отношений между Российской Федерацией и Беларусью», – добавил Раис РТ.

Накануне Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назначил главой Правительства страны Александра Турчина, бывшего до того председателем Минского облисполкома. Возглавлявший кабинет с 2020 года Роман Головченко ушел в отставку.