Минниханов поздравил «Транснефть – Прикамье» с 75-летием предприятия и вручил награды

Награды специалистам АО «Транснефть – Прикамье» накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности и в год 75-летия предприятия вручили Раис Татарстана Рустам Минниханов, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев и генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов. Торжественное мероприятие прошло в Казани в Государственном большом концертном зале им. Салиха Сайдашева.

«История «Транснефть – Прикамье» началась с татарской нефтепроводной конторы, которая была основана для эксплуатации нефтепровода Шугуры — Клявлино. В непростое время послевоенного восстановления республика обеспечила вовлечение больших запасов нефти в промышленный оборот страны», — сообщил Рустам Минниханов.

АО «Транснефть – Прикамье» - одно из значимых предприятий республики. Более 4 тыс. сотрудников обеспечивает безаварийную работу 16 магистральных нефтепроводов, 14 перекачивающих станций и четырех магистральных нефтепродуктопроводов. «Все это — залог успешной работы нефтедобывающих компаний республики», — сказал Раис Татарстана.

Он сравнил «Транснефть – Прикамье» с кровеносными сосудами нефтяной промышленности. За последние пять лет объем налоговых платежей компании в бюджет республики превысил 17 млрд рублей. Раис Татарстана выразил благодарность всему ее коллективу за многолетний труд и значимый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Почетный гость вручил госнаграды отличившимся труженикам. Диспетчеру товарно-транспортного отдела по учету нефти Альметьевского РНУ Гузалие Файзетдиновой была объявлена благодарность Раиса Татарстана.

«Я работаю на предприятии 32 года. Работа интересная, но сложная. Очень рада, что сегодня оценили мой многолетний труд», — поделилась Гузалия Газизяновна.

Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев поздравил собравшихся в зале с юбилеем. Он заметил, что сотрудники предприятия сохраняют и продолжают славные традиции первопроходцев отрасли, их настрой и подход к делу.

«Вам доверен ответственный и сложный участок работы. Находясь практически в самом центре трубопроводной системы «Транснефти», ваше общество является стратегическим связующим звеном между производителями и потребителями нефти и нефтепродуктов в различных регионах России», — заметил Токарев.

Спикер сообщил, что с 2022 года сотрудники «Транснефть – Прикамье» подали более 3 тыс. рационализаторских предложений. Более 600 из них внедрены в производство.

«Каждое пятое предложение, которое доходит до стадии реализации, поступает именно от тружеников вашего предприятия», — подчеркнул Токарев.

Специалисты «Транснефть – Прикамье» активно оказывают поддержку участникам СВО и членам их семей. Указом Президента России Владимира Путина 11 сотрудников компании из числа добровольцев СВО удостоены госнаград.

«Самое главное наше достояние - люди. На предприятии трудятся семейные династии, суммарный трудовой стаж которых исчисляется десятилетиями и доходит у некоторых до 180 лет», — сообщил Токарев.

Он вручил ведомственные награды лучшим специалистам. Начальник НПС «Арлеть» Удмуртского РНУ Андрей Туйматов получил почетную грамоту ПАО «Транснефть».

«Эта награда — оценка работы всего коллектива, который я возглавляю. У нас очень дружный и сплоченный коллектив», — заметил Андрей Сергеевич.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования НПС «Малая Пурга» Удмуртского РНУ Юрий Маштаков работает в компании 45 лет. За многолетний и добросовестный труд он получил почетную грамоту ПАО «Транснефть».

«Подхожу к своей работе со всей ответственностью. Думаю, что заслужил эту награду», — сказал Юрий Анатольевич.

Генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов поздравил коллег с 75-летием компании.

«За плечами нашего многотысячного коллектива многолетняя история преданности любимому делу. Благодарю наших ветеранов за самоотверженный труд и твердый фундамент трудовых побед, вдохновивших молодую смену на новые достижения. Сегодня мы осваиваем новые производственные рубежи, внедряем передовые технологии, отвечающие самым высоким стандартам импортозамещения, экологичности и энергоэффективности», — сказал Балабанов.

Он пожелал всему коллективу здоровья, профессионального роста, счастья и благополучия. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»