Минниханов поздравил татарстанцев со Старым Новым годом

Президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил жителям республики, что сегодня отмечается Старый Новый год и поздравил их с праздником. Пост в своем телеграм-канале руководитель республики сопроводил видеороликом с видами новогоднего убранства в Казани.

«Друзья, ведь сегодня Старый Новый год! Празднуете? Можно поздравить?», – написал Минниханов.

Напомним, Старый Новый год — это Новый год по юлианскому календарю. По новому стилю он наступает в ночь с 13 на 14 января.