Минниханов поздравил татарстанцев с наступающими праздниками

Завтра, 18 октября, в России отмечаются День отца и День работников дорожного хозяйства. По этому случаю на республиканском совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к татарстанцам. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

День отца – праздник общественного признания отцовства как особого служения семье и обществу, отметил Рустам Минниханов. Он подчеркнул значимость роли отца как защитника семьи и Отечества, а также важность его личного примера в воспитании подрастающего поколения.

Раис республики поручил уделить в этот день особое внимание семьям участников специальной военной операции. Стойкость и мужество защитников — это продолжение традиций служения, заложенных отцами и дедами, сказал он.

Также завтра свой профессиональный праздник отметят работники и ветераны сферы дорожного хозяйства. По словам Раиса Татарстана, качественные дороги являются важным звеном в развитии экономики, они обеспечивают доступность товаров и создают комфортные условия для жителей.

Сегодня в отрасли занято более 19,5 тыс. человек. Общая протяженность дорог в республике – 40,7 тыс. км, из них 1,4 тыс. км федерального, 13,7 тыс. км регионального и около 25 тыс. км местного значения. В текущем году особое внимание в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уделяется ремонту улично-дорожной сети и местных дорог.

Рустам Минниханов выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину, а также Правительству страны за возможность реализации масштабных дорожных проектов.

Раис Татарстана выразил признательность всем работникам отрасли, особо отметив труд ветеранов.