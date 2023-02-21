Минниханов поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником – Международным днем родного языка.

«Тел белемнең ачкычы, акылның баскычы. (язык-ключ к знаниям, ступень ума – прим.ред.) С международным днем родных языков!», – написал руководитель республики, сопроводив запись видеороликом на тему изучения родных языков.

Напомним, ежегодно 21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка (International Mother Language Day). Он был провозглашен на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и празднуется во всем мире с 2000 года в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия.