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Минниханов поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником – Международным днем родного языка.
«Тел белемнең ачкычы, акылның баскычы. (язык-ключ к знаниям, ступень ума – прим.ред.) С международным днем родных языков!», – написал руководитель республики, сопроводив запись видеороликом на тему изучения родных языков.
Напомним, ежегодно 21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка (International Mother Language Day). Он был провозглашен на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и празднуется во всем мире с 2000 года в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия.
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