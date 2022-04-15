Минниханов поздравил татарстанцев с Международным днем культуры

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников культуры и деятелей искусства с Международным днем культуры. Он выразил признательность всем, кто посвятил себя служению искусству и сохранению культурного наследия.

Руководитель республики отметил, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России.

«Символично, что именно в этом году мы вместе со всей страной отпразднуем 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией – событие, которое имеет огромное культурное значение, которое предопределило формирование уникальной цивилизации в евразийском пространстве», — подчеркнул Минниханов.

Праздник этот направлен, в том числе, на демонстрацию всему миру уникальности и богатства культуры Татарстана.

«Безусловно, провести подобную работу невозможно без тружеников сферы культуры и искусства, которые самоотверженно вносят вклад в развитие и сохранение нашего материального и нематериального наследия», — добавил Президент РТ.

Год назад, 29 апреля 2021 года, Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией