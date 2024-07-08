Минниханов поздравил татарстанцев с Днем семьи, любви и верности

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех татарстанцев с Днем семьи, любви и верности. В своем обращении он подчеркнул, что ценности данного праздника понятны и близки каждому из нас.

«2024 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Крепкая и дружная семья – это фундамент и залог процветания нашей страны. Как отметил наш национальный лидер, семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности», — написал руководитель республики.

Он также отметил, что Татарстан славится крепкими семейными традициями, которые с любовью и уважением передаются из поколения в поколение, от старших к младшим. Именно в семейном кругу, по его словам, прививаются любовь к родной земле и чувство патриотизма, сохраняются национальная идентичность и культура.

«Мы активно поддерживаем институт семьи. В республике реализуются государственные программы, направленные на улучшение качества жизни семей. В числе важнейших приоритетов защита материнства и детства, помощь молодым семьям», — продолжает Минниханов.

Руководитель республики подчеркнул, что в Татарстане растет количество многодетных семей и это очень радует. В свою очередь, государство всячески их поддерживает, окружает заботой и вниманием. Отдельно он поблагодарил семейные пары, которые заботятся не только о своих, но и приемных детях.

Также в Татарстане активно поддерживают семьи участников спецоперации, чьи отцы и сыновья доблестно защищают безопасность и будущее нашей Родины. Они, как сказал Минниханов, надежный тыл наших воинов, их духовная опора и источник силы.

«В этот праздничный день желаю счастья, радости и успехов. Пусть в ваших семьях всегда царят взаимная любовь, гармония и благополучие», — завершил поздравление Минниханов.