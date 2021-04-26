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Ру Тат
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26 апреля 2021  07:47
Евгений Калашников

Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка

Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка
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Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики, чтобы поздравить их с Днем родного языка и 135-летием со дня рождения Габдуллы Тукая.

Руководитель республики подчеркнул, что Тукай остается для татар нравственным ориентиром и эталоном чистоты и выразительности родного языка. 

«В Тукае гармонично уживались и ранимый лирик, и бескомпромиссный публицист, и вдумчивый философ, и тонкий сатирик, и непререкаемый борец за свободу и счастье своего народа. Недаром и по сей день его гениальная поэзия даёт ответы на многие актуальные вопросы современности», — говорится в обращении Президента РТ.

Минниханов подчеркнул, что День родного языка имеет особое значение в этом году, который был объявлен Годом родных языков и народного единства.
Он пожелал татарстанцам, чтобы этот день стал для всех праздником духовности и красоты родной речи.
 

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