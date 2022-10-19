Минниханов поздравил татарстанцев с Днем работника сельского хозяйства

Фото: пресс-служба Президента РТ

С Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов всех работников отрасли. Чествование тружеников села прошло на площадке МВЦ «Казань Экспо». Здесь собрались представители трудовых коллективов аграрных предприятий со всей республики – это те люди, благодаря которым у татарстанцев на столе есть свежие хлеб, молоко, мясо и овощи, подчеркнул Президент РТ.

Он напомнил, что в этом году в республике собрали достойный урожай зерновых – свыше 5 млн тонн. Урожайность составила 36,8 ц с гектара. Также будет обеспечен валовый сбор маслосемян – 600 тыс. тонн, картофеля – 800 тыс. тонн, овощей – 260 тыс. тонн, сахарной свеклы – 1,8 млн тонн. Заготовлено достаточное количество кормов для продуктивной зимовки скота.

«Такой каравай после прошлогодней засухи – бесценен. Самый большой намолот зерновых обеспечили Арский, Тетюшский, Буинский, Мензелинский и Муслюмовский районы», – сказал руководитель республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Он также поблагодарил крупные агрохолдинги за высокие результаты – компании «Агросила», «Август-Агро», «Ак Барс Холдинг», «Красный Восток Агро», холдинговой компании «Чистополье» и «Агроинвест».

«Судьба урожая во многом зависит от профессионализма комбайнеров. Тысячи механизаторов, водителей, сельчан в период уборки урожая работали с полной отдачей. Бик зур рәхмәт сезгә! Большое вам спасибо за важный и непростой труд. Отдельная благодарность – за ежегодную поддержку села льготным топливом – компании «Татнефть»», – добавил Минниханов.

Президент РТ также выразил признательность животноводам, которые сохраняют лидерство Татарстана по производству молока в стране. Он сообщил, что в текущем году планируется произвести 1 млн 980 тыс. т молока; 540 тыс. т мяса.

В следующем году задача по молоку – выйти на показатель 2 млн тонн, по мясу – 550 тыс. тонн. «Республика полностью обеспечивает себя продукцией животноводства», – подчеркнул Минниханов.

Агропромышленный комплекс активно развивается. В республике продолжается строительство и модернизация животноводческих объектов, зернотоков и элеваторов, напомнил Президент РТ.

«Важно продолжать развитие АПК. В текущих условиях мы должны полностью обеспечивать наших граждан основными продуктами питания. Это вопрос продовольственной безопасности», – подчеркнул он.

От имени горожан Минниханов поблагодарил работников отрасли за проведение еженедельных ярмарок сельхозпродукции.

«Вам – слова благодарности за ту работу, которую вы проводите. Это реальная поддержка горожан. Еще раз поздравляю работников агропромышленного комплекса с праздником. Хочу искренне поблагодарить за упорный труд, вклад в развитие Татарстана, пожелать крепкого здоровья, новых достижений», – обратился он к присутствующим.

После этого Минниханов вручил государственные награды труженикам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба Президента РТ.