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Общество
12 апреля 2022  08:08

Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики

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Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях видео в честь Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля.

«Без космонавт булырга хыялланып үстек! Ә сездә булдымы андый хыяллар? Космонавтика көне белән!» — подписал ролик Минниханов.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур». Он стал первым человеком в космосе и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля.

#Рустам Минниханов #день космонавтики
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