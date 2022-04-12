Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях видео в честь Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля.

«Без космонавт булырга хыялланып үстек! Ә сездә булдымы андый хыяллар? Космонавтика көне белән!» — подписал ролик Минниханов.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур». Он стал первым человеком в космосе и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля.