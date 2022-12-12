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Официальная хроника
12 декабря 2022  08:09

Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Конституции России

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Основного закона Российской Федерации, который отмечается ежегодно 12 декабря.

Напомним, главный нормативный правовой акт страны приняли в результате всенародного голосования 12 декабря 1993 года. 19 сентября 1994 года указом Президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником.

«С Днем Конституции Российской Федерации! Россия Конституциясе көне белән!» – подписал Рустам Минниханов публикацию, сопроводив ее коротким видеороликом. 

 

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