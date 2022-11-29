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Ру Тат
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Официальная хроника
29 ноября 2022  09:38

Минниханов поздравил татарстанцев с Днем флага республики

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем флага республики. Короткий видеоролик он выложил у себя в телеграм-канале. 

«В этот день в 1991 году  Верховный Совет Республики Татарстан в качестве одного из государственных символов республики утвердил современный флаг Татарстана», – отметил в публикации руководитель.

Ранее сообщалось, что 29 ноября казанская телебашня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки.

#Рустам Минниханов
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