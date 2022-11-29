Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем флага республики. Короткий видеоролик он выложил у себя в телеграм-канале.

«В этот день в 1991 году Верховный Совет Республики Татарстан в качестве одного из государственных символов республики утвердил современный флаг Татарстана», – отметил в публикации руководитель.

Ранее сообщалось, что 29 ноября казанская телебашня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки.