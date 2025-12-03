Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил своих подписчиков в социальных сетях с 125-летием великого татарского композитора Салиха Сайдашева, разместив посвященный юбилею деятеля культуры видеоролик.
«Бүген бөек композитор Салих Сәйдәшевнең 125 ел. Татар халкының горурлыгы булырак ул профессиональ музыка культурасына нигез салды (в переводе – „Сегодня великому композитору Салиху Сайдашеву исполняется 125 лет. Гордость татарского народа, он заложил основы профессиональной музыкальной культуры“)», – заметил Раис РТ.
«Выдающийся талант Салиха Сайдашева и сегодня служит народу, вдохновляя слушателей, воспитывает высокие идеалы!» – подчеркнул Рустам Минниханов.
Видео: max.ru/rustamminnikhanov.