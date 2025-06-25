Минниханов поздравил татарстанцев с 105-летием со дня образования республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов в Telegram-канале и на странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил жителей Татарстана с 105-летием со дня образования республики.

«105 лет со дня образования нашей республики! Котлыйм, дуслар! Бәйрәм белән (в переводе – „Поздравляю, друзья! С праздником“)», – написал Рустам Минниханов.

Раис РТ также выложил видео, напоминающее о некоторых важных вехах истории Татарстана – от подписания декрета об образовании Автономной ТССР в 1920 году до саммита БРИКС, прошедшего в Казани в 2024-м.

25 июня 1920 года была образована Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика (АТССР, порядок слов в названии был изменен в 1936-м). Декрет ВЦИК и Совнаркома РСФСР о ее создании был подписан 27 мая 1920-го.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.