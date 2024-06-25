Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов поздравил татарстанцев с 104-летием образования Татарской АССР
Раис Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале поздравил жителей региона с 104-летием с момента образования ТАССР.
«Знаковый день для нашей республики — 25 июня 1920 года была провозглашена Татарская АССР», — напомнил он.
«Мәңге яшә, газиз Ватаныбыз! (в переводе с татарского — „Живи вечно, дорогая наша Родина!“)» — пожелал Раис РТ и выложил посвященный этому историческому событию видеоролик.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»