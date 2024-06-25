Минниханов поздравил татарстанцев с 104-летием образования Татарской АССР

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале поздравил жителей региона с 104-летием с момента образования ТАССР.

«Знаковый день для нашей республики — 25 июня 1920 года была провозглашена Татарская АССР», — напомнил он.

«Мәңге яшә, газиз Ватаныбыз! (в переводе с татарского — „Живи вечно, дорогая наша Родина!“)» — пожелал Раис РТ и выложил посвященный этому историческому событию видеоролик.