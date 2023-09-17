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Минниханов поздравил «Стрелу» с победой в Кубке России по регби
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил казанский клуб «Стрела» с победой в Кубке России по регби.
«Наш регбийный клуб „Стрела“ впервые в истории взял Кубок России! Поздравляю. Только алга („вперед“ по-татарски — прим. Т-и)!» — написал руководитель республики и выложил видеозапись момента награждения татарстанской команды.
Ранее сегодня в Москве казанская «Стрела» со счетом 23:12 победила красноярский «Красный Яр» и завоевала своей первый трофей, о чем сообщал «Татар-информ».
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