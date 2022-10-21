Минниханов поздравил спортсменок «Ак Барс-Динамо» с победой в ЧР по хоккею на траве

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил спортсменок и сотрудников женской команды по хоккею на траве «Ак Барс-Динамо» с победой в Суперлиге чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Блестящая техника, командный дух и стремление добиться поставленной цели — составляющие вашей долгожданной победы. Успех в решающем матче над главным конкурентом в серии буллитов принес нашей команде третий титул чемпионов России», — подчеркнул Минниханов в ходе встречи, состоявшейся в Доме Правительства региона.

Фото: пресс-служба Президента РТ

По мнению Президента РТ, такой результат представляет собой итог планомерной и целеустремленной работы всего коллектива. Он высказал благодарность руководству команды, игрокам, тренерскому составу во главе с Валентиной Апельганец, руководству Федерации хоккея на траве РТ, спонсору клуба — «Ак Барс Банку» и ФСО «Динамо».

«Благодаря общим усилиям в Татарстане созданы максимально комфортные условия для тренировок и успешных выступлений. Неоценимый вклад в укрепление боевого духа команды вносит и неизменная поддержка ваших семей, друзей, болельщиков и всех татарстанцев», — добавил Рустам Минниханов.

Он также обратил внимание, что успехи команды — стимул к развитию хоккея на траве в республике и отличный пример для подрастающего поколения. «Это очень красивый, динамичный вид спорта. Желаю вам счастья, здоровья и дальнейших блестящих побед», — заключил Минниханов. После этого Президент РТ вручил различные государственные награды Республики Татарстан.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Главный тренер команды Валентина Апельганец в свою очередь поблагодарила руководство республики за поддержку и вручила Рустаму Минниханову золотую медаль чемпиона России по хоккею на траве сезона 2022 года и памятную клюшку.

«Ак Барс-Динамо» обыграло в Волгодонске подмосковное «Динамо-Электросталь» и стало победителем женской Суперлиги по хоккею на траве. Основная часть встречи завершилась со счетом 1:1, и исход матча и всего чемпионата решился в серии буллитов. Удачливее в ней оказались татарстанские хоккеистки — счет оказался 3:0 в их пользу.