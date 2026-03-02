Минниханов поздравил систему потребкооперации с 195-летием

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании, посвящённом 195-летию системы потребительской кооперации России. Мероприятие состоялось в селе Чиршы Высокогорского района, сообщает пресс-служба Раиса республики.

До начала заседания Рустам Минниханов вместе с председателем Совета Центросоюза России Дмитрием Зубовым осмотрел выставку Татпотребсоюза, где предприятия сельхозкооперации представили свою продукцию. Модератором выступила ректор Российского университета кооперации, ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева. С докладами также выступили председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов и Дмитрий Зубов.

Обращаясь к участникам, Рустам Минниханов поздравил всех со знаменательной датой. Он поделился впечатлениями от посещения нового магазина в селе Дубъязы, открытого Центросоюзом и X5 в рамках государственно-частного партнёрства под брендом КООП ОКОЛО.

Раис республики подчеркнул, что система потребительской кооперации должна получать государственную поддержку. По его словам, частный бизнес не способен обеспечить торговлю в отдалённых сельских территориях, поэтому эта задача остаётся за государством и потребкооперацией. При этом в крупных населённых пунктах торговля останется за предпринимателями, но на селе необходимо создавать современные условия и сервис.

Минниханов выразил уверенность, что Центросоюз и его руководитель обеспечат развитие кооперации. Он высоко оценил новый магазин в Дубъязах, назвав его примером современного формата обслуживания, важного для сельских жителей как место общения. Раис РТ поблагодарил Дмитрия Зубова и партнёров Центросоюза.

Руководство Татарстана, заверил Минниханов, будет поддерживать развитие новых магазинов на селе. Важно, чтобы в них использовалась продукция местной потребкооперации. Он подчеркнул, что создание торговых точек в малонаселённых пунктах — задача власти, требующая усилий, средств и подготовки кадров.

Раис РТ поддержал планы по увеличению числа таких магазинов в республике до 500 (на данный момент открыто 100). Он также подтвердил готовность Татарстана провести Международный форум потребительской кооперации, который состоится в Казани 8–10 июля 2026 года.