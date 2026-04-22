Минниханов поздравил Шишова с победой на первенстве мира по шахматам

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравление с чемпионским титулом на Первенстве мира по шахматам в Сербии в адрес Михаила Шишова, его тренеров Руслана Биткинина и заслуженного мастера спорта РТ Леонида Яроша, а также директору ГАУ «РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г.Нежметдинова» Гарифуллину Р.М. и президенту Федерации шахмат Республики Татарстан Салимову Р.Р.

«От души поздравляю всех вас с громким успехом татарстанской школы шахмат в лице Михаила Шишова, завоевавшего чемпионский титул, а также серебро и бронзу на Первенстве мира по шахматам в Сербии. Эта победа одержана благодаря уникальному дарованию нашего спортсмена и, конечно же, неустанной подготовительной работе талантливых тренеров и руководства прославленной школы, а также активной поддержке со стороны Федерации шахмат Татарстана. Ваш слаженный труд и преданность избранному делу, как и по-настоящему впечатляющие результаты юного шахматиста, заслуживают искреннего уважения. Каждый из вас – настоящая гордость не только нашей республики, но и всей российской сборной, сумевшей занять первое место в командном турнире. Желаю всем вам неиссякаемого вдохновения, а Михаилу – неизменной увлечённости, спортивной удачи и новых успехов», – приводятся слова Раиса РТ в телеграмме, которая имеется в распоряжении «Татар-информа».