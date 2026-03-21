Минниханов поздравил с предстоящими профпраздниками росгвардейцев и работников культуры

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время традиционного республиканского совещания поздравил работников культуры и сотрудников Росгвардии с предстоящими профессиональными праздниками. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Руководитель региона напомнил, что День работника культуры России будет отмечаться на следующей неделе, 25 марта. К данному моменту в Татарстане насчитывается около 24 тыс. специалистов отрасли. За прошлый, 2025 год 3749 учреждений культуры приняли в общей сложности 107 млн посетителей.

«<...> конечно, одна из главных задач отрасли – воспитание в гражданах патриотизма, уважения к нашей великой стране, ее богатой истории и культуре. Среди приоритетов на текущий год – мероприятия, посвященные Году воинской и трудовой доблести, Году единства народов России, а также 140-летию со дня рождения великого поэта Габдуллы Тукая и 120-летию татарского профессионального театра», – перечислил Рустам Минниханов.

«<...> и самое главное – знаковым событием стало присвоение Казани статуса культурной столицы исламского мира, что открывает новые возможности для международного сотрудничества и признания культурного наследия республики», – подчеркнул он.

Раис РТ поздравил работников культуры и ветеранов отрасли с наступающим профессиональным праздником. «Просьба по городам, районам республики – отметить людей, которые работают в отрасли», – добавил он.

Кроме того, 27 марта будет отмечаться День войск национальной гвардии Российской Федерации. «<...> безопасность – вопрос наиглавнейший. <...> Управление Росгвардии по Республике Татарстан традиционно признается одним из лучших в стране. Сотрудники национальной гвардии достойно выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции. Мы отдаем должное мужеству наших бойцов, отваге и стойкости гвардейцев, которые помогают налаживать мирную жизнь в новых регионах», – заметил Рустам Минниханов.

«Хочу выразить признательность личному составу Управления Росгвардии по Республике Татарстан за добросовестный труд, мужество, верность присяге, ратным традициям и Отечеству, а также за вклад в обеспечение правопорядка и национальной безопасности. Уверен, каждый из вас продолжит на высоком уровне выполнять все поставленные задачи», – акцентировал Раис РТ.