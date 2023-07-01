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Минниханов поздравил с праздником «Валда Шинясь» на мокшанском и эрзянском языках
Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что сегодня в Тетюшском районе Татарстана проходит праздник мордовской культуры «Валда Шинясь». Из Кемерова, где он находится на праздновании Сабантуя, руководитель РТ поздравил участников и гостей народного торжества.
«В нашем многонациональном Татарстане много народных праздников! Пока в Кемерово проходит Сабантуй, в Тетюшском районе отмечают мордовский „Валда Шинясь“. Ила мархта! Покш чи марто тынк!», — написал Минниханов в своем телеграм-канале.
Последние два предложения переводятся как «с праздником» на мокшанском и эрзянском — государственных языках Мордовии наряду с русским.
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